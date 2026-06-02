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Polizei Düren

POL-DN: Renault Twizy aus Grundstückseinfahrt entwendet - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

In der Nacht von Sonntag (31.05.2026) auf Montag (01.06.2026) wurde in der Stegerwaldstraße ein Elektrofahrzeug entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Die Geschädigte stellte am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr fest, dass ihr weißer Renault Twizy mit dem amtlichen Kennzeichen DN-W332 nicht mehr in der Grundstückseinfahrt stand.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich das Fahrzeug zuletzt am Vorabend gegen 22:00 Uhr ordnungsgemäß auf dem Grundstück. Darüber hinaus wurde ein weiterer dort abgestellter Pkw durchwühlt. Aus dem Handschuhfach entwendeten die Täter eine Tankkarte. Nach Angaben der Geschädigten existiert für den Renault Twizy lediglich ein Fahrzeugschlüssel, der sich weiterhin in ihrem Besitz befindet.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Renault Twizy geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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