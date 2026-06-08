Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Feuer in holzverarbeitendem Betrieb in Lennestadt-Oedingen - Über 60 Einsatzkräfte im Einsatz

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Lennestadt (ots)

Die Feuerwehr Lennestadt wurde am heutigen Tag durch die automatische Brandmeldeanlage eines holzverarbeitenden Betriebes in Oedingen alarmiert. Entsprechend der geltenden Alarm- und Ausrückeordnung entsandte die Leitstelle zunächst einen Löschzug zur Einsatzstelle.

Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Meldung. Nach einer Verpuffung in einer Absauganlage waren eine deutliche Rauchentwicklung sowie kleinere Flammen feststellbar. Aufgrund der Lageeinschätzung und des erhöhten Gefahrenpotenzials in dem Betrieb wurden umgehend weitere Einheiten mit dem Einsatzstichwort "Industriebrand" nachalarmiert.

Die ersten Löschmaßnahmen erfolgten mittels CO₂-Löschern. Diese zeigten jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Parallel dazu gelang es den Einsatzkräften, die Verbindung zwischen der betroffenen Absauganlage und dem angeschlossenen Pelletsilo zu unterbrechen. Dadurch konnte eine Brandausbreitung auf die Siloanlagen erfolgreich verhindert werden.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden gezielte Löschmaßnahmen mit Schaummittel eingeleitet, die schließlich die gewünschte Wirkung zeigten. Das Feuer konnte dadurch unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Anschließend folgte eine aufwendige Nachlöscharbeit. Um versteckte Glutnester sicher lokalisieren und ablöschen zu können, musste die Absauganlage in Teilen demontiert und geöffnet werden. Hierzu gingen mehrere Trupps der Feuerwehr vor, teilweise unter Atemschutz. Die Glutnester wurden gezielt freigelegt und abgelöscht, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen.

Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes aller beteiligten Kräfte konnte der Brand auf die betroffene Anlage begrenzt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

An dem Einsatz beteiligt waren die Löschgruppen Oedingen, Elspe, Oberelspe, Meggen, Halberbracht und Grevenbrück sowie der Einsatzleitwagen aus Saalhausen. Darüber hinaus unterstützten das Deutsche Rote Kreuz Lennestadt, der Malteser Hilfsdienst Oedingen sowie die Polizei die Maßnahmen vor Ort.

Insgesamt waren mehr als 60 Einsatzkräfte im Einsatz.

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