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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung an Fahrrad-Reparaturstation in Ganderkesee +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 15. Juli 2026, gegen 17:30 Uhr, wurde festgestellt., dass bislang unbekannte Täter eine Fahrrad-Reparaturstation am Bahnhof in der Wittekindstraße in Ganderkesee zerstörten.

Die Reparaturstation wurde durch die Beschädigungen vollständig unbenutzbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich des Bahnhofs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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