Polizei Mettmann

POL-ME: 25-jähriger Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2606130

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Ratingen (ots)

Am Montagnachmittag, 29. Juni 2026, verunfallte ein 25-jähriger Mettmanner mit seinem Motorrad der Marke KTM aus bisher ungeklärter Ursache. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke KTM Duke die Mettmanner Straße aus Richtung Mettmann kommend. In Höhe der Hausnummer 203 kam er in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und verunfallte.

Eine Verkehrsteilnehmerin fand den schwer verletzten 25-Jährigen und versorgte ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte erstmedizinisch. Der Mettmanner wurde anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann sonstige Angaben tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

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