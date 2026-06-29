Polizei Mettmann

POL-ME: Erfolgreiche Verwiegeaktion trotz Hitze - 2606128

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Mettmann (ots)

Trotz der extrem hohen Temperaturen nutzten zahlreiche Camperinnen und Camper am Samstag, 27. Juni 2026, die kostenlose Verwiegeaktion der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Auf dem Parkplatz der Polizei am Adalbert-Bach-Platz in Mettmann kamen 41 Wohnmobile und 24 Gespanne auf die dort aufgebaute Achslachstwaage, um sich einer genauen Gewichtsmessung zu unterziehen. Nur einige wenige Fahrzeuge oder Fahrzeuggespanne wiesen leichte Überladungen auf. Da die inzwischen zur Tradition gewordene und sehr beliebte Aktion rein präventiv ist, wurden keinerlei Verstöße geahndet. Vielmehr nutzen die Expertinnen und Experten vom Verkehrsdienst der Polizei Mettmann die Gelegenheit, um mit den Camperinnen und Campern ins Gespräch zu kommen und sie über Ladungssicherheit und eine bessere Verteilung des Gepäcks zu informieren.

Besonders bei Wohnmobilen, die nur eine Zulassung für 3,5 Tonnen Gesamtgewicht haben, sei es besonders schwierig, die Gewichtsbeschränkungen für Gepäck und Campingausrüstung einzuhalten, da das Leergewicht des Fahrzeugs schon relativ hoch ist.

Für besonderes Aufsehen sorgte ein sehr großer Campingbus, der ebenfalls auf die Waage kam, das zulässige Gesamtgewicht aber nicht überschritt. Auch einige andere Camperinnen und Camper kamen mit selbst ausgebauten Fahrzeugen zur Aktion und ließen diese überprüfen.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für das große Interesse und eine erneut sehr erfolgreiche Verwiegeaktion. Der nächste Termin wird mit entsprechendem Vorlauf über die Pressestelle sowie die Social-Media-Kanäle der Polizei Mettmann kommuniziert.

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