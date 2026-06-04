Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Bei Starkregen von der Fahrbahn abgekommen

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:50 Uhr verunfallte auf der L308 zw. Ellmeney und Wuchzenhofen der Fahrer einer Mercedes B-Klasse. Zu dieser Zeit regnete es stark, als der 18-jährige Fahrer auf Höhe Boschenmühle seine Geschwindigkeit vor einer Kurve verringerte, jedoch aufgrund der Gesamtumstände in der Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei streifte er mehrere Bäume und landete schlussendlich im Straßengraben. Er selbst, wie auch sein 20-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf 8 000 Euro geschätzt. Die Höhe des Flurschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Ein verständigtes Abschleppunternehmen barg den Pkw aus dem Graben.

Kißlegg

Exhibitionist belästigt Fahrgäste

Am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr belästigte ein bislang unbekannter Mann in der Regionalbahn zw. Leutkirch und Kißlegg andere Fahrgäste. Wie Zeugen berichteten saß der bislang unbekannte Mann mit teilweise heruntergelassener Hose in einer Sitzgruppe. Hierbei grinste er, sich selbst anfassend, eine in der Nähe sitzende 22-jährige Frau an. Die junge Frau entzog sich der Situation und meldete den Vorfall unmittelbar beim Zugpersonal. Als die verständigte 31-jährige Zugbegleiterin die Fahrkarte des Mannes verlangte, stieß er sie zur Seite und flüchtete aus dem, zu dieser Zeit im Bahnhof Kißlegg haltenden Zug. Ein Passant versuchte den Mann an dessen Oberbekleidung festzuhalten und so die Flucht zu verhindern. Diesem Haltegriff entriss sich der Täter und flüchtete bislang unerkannt über die Gleise. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit mehreren Streifenwägen führten bislang nicht zur Feststellung des Täters. Dieser wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, normale Statur, starke Brustbehaarung, kurze schwarze Haare, trug weder einen Bart, noch eine Brille. Bekleidet war er mit einer beigen Jogginghose, schwarzen Schuhen. Er führte einen schwarzer Nike-Rucksack mit. Insgesamt hatte er ein mitteleuropäisches Aussehen und sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 entgegen.

Ravensburg

Fahrt mit Pedelc endet im Krankenhaus

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:00 Uhr endete die Fahrt eines Pedelec-Fahrers abrupt. Offenbar beim Überfahren eines Bordsteins in der Nähe des Frauentors in der Gartenstraße verlor der 32-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrrad und kam in der Folge zu Fall. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife stellte den neben seinem Fahrrad auf dem Asphalt liegenden, augenscheinlich unverletzten Mann fest. Des Weiteren war unübersehbar, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Anhaltswert von über 2,5 Promille bei dem Fahrradfahrer, weshalb er sich folgend eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnehmen lassen musste. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Mann ein.

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