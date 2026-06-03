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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 86-Jähriger stirbt nach Sturz in Wassergrube

Ravensburg (ots)

Ein 86-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in der Deisenfangstraße verstorben. Der Senior stürzte aus bislang ungeklärter Ursache in eine mit Wasser befüllte Grube. Angehörige entdeckten den Mann und verständigten sofort die Rettungskräfte. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren schnell vor Ort, konnten den 86-Jährigen jedoch nur noch leblos bergen. Ein Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht die genauen Umstände des Sturzes. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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