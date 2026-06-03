Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbrecher flüchtet nach Konfrontation mit Bewohnerin

Nach einem Einbruch am frühen Dienstagmorgen kurz nach 5 Uhr in ein Wohngebäude in der Keplerstraße sucht die Polizei Zeugen. Ein Unbekannter hatte sich gewaltsam über ein Kellerfenster von der Prielmayerstraße her Zutritt verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht. Im Obergeschoss wurde er allerdings von einer 30-jährigen Bewohnerin überrascht. Die Frau versuchte noch, den Mann festzuhalten, dieser konnte sich jedoch losreißen und flüchten. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte er zwei Rucksäcke zu stehlen, erbeutete aber lediglich einen Schlüsselbund. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Keplerstraße und der Prielmayerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unfallflucht nach Parkplatz-Remplern

Gleich zwei Verkehrsunfälle hat ein 67-jähriger BMW-Fahrer am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr auf einem Parkplatz in der Müllerstraße verursacht und dabei rund 25.000 Euro Sachschaden angerichtet. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann zunächst beim Einfahren auf den Parkplatz gegen die Anhängerkupplung eines geparkten Opel stieß, sich verkeilte und nach langem Rangieren seine Fahrt fortsetzte. Beim anschließenden Einparken in einer anderen Lücke rammte er zudem einen danebenstehenden VW erheblich. Im Anschluss verließ der Senior die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund eines Zeugenhinweises und da am Unfallort ein abgerissener Nebelscheinwerfer des BMW zurückblieb, ermittelte die Polizei den 67-Jährigen schnell an seiner Wohnanschrift. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Überlingen

Pkw-Scheibe eingeschlagen

Auf einem Amtsparkplatz in der Bahnhofstraße hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag zwischen 16 Uhr und 20.15 Uhr die Beifahrerscheibe eines weißen VW eingeschlagen. Anschließend durchsuchte der Täter das Handschuhfach des Autos, entwendete nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Überlingen bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf / Salem

Betrunkener Autofahrer uneinsichtig

Eine im Nachhinein ziemlich unüberlegte Aktion hat sich ein 58-jähriger Autofahrer am Dienstagvormittag geliefert. Weil er auf der Arbeit nach Alkohol roch, brachte sein Chef den Mann zunächst zum Polizeiposten nach Salem. Da ein dortiger Test bereits die Fahruntüchtigkeit bestätigte, fuhr der Chef seinen Mitarbeiter nach Hause. Das wollte der 58-Jährige offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Er begab sich kurz darauf zum Polizeiposten nach Markdorf. Dort bat er die Beamten erneut um einen freiwilligen Alkoholtest, um zu beweisen, dass er fahrtüchtig sei. Der Test brachte jedoch wieder die Wahrheit ans Licht und ergab weit über ein Promille. Die Markdorfer Polizisten untersagten dem Mann daraufhin strikt, sich hinter das Steuer eines Fahrzeugs zu setzen. Nur wenig später stieg er direkt vor den Augen der Beamten in sein Auto, mit dem er offenbar selbst zur Polizei gefahren war, und fuhr los. Die Polizisten stoppten den Wagen umgehend, behielten den Führerschein des Mannes ein und veranlassten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Meersburg

Betrunkener Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich

Mutmaßlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung ist ein 28-jähriger Pedelec-Fahrer am Dienstagvormittag in der Töbelestraße verunglückt. Der Mann war mit seinem E-Mountainbike bergab unterwegs, als er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet knapp drei Promille. Da sich der 28-Jährige bei dem Sturz leichte Verletzungen zuzog, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten begleiteten ihn und ordneten eine Blutentnahme an. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Auf den 28-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

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