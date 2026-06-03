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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.06.2026

Tettnang (Bodenseekreis) (ots)

Tettnang

Fahrraddiebstahl in Mehrfamilienhaus- Täter in Untersuchungshaft

In Untersuchungshaft befindet sich zwischenzeitlich ein 51-jähriger Tatverdächtiger, den die Polizei Dank aufmerksamer Zeugen in der Nacht zum Montag festgenommen hat. Zwei Jugendliche hatten kurz vor 1 Uhr beobachtet, wie der Mann mehrere E-Bikes aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Kolpingstraße entwendete und verständigten die Polizei. Einer der Zeugen filmte die Tat mit seinem Mobiltelefon und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Streifenbesatzungen fest. Aufmerksame Anwohner informierten die Beamten über einen in der Nähe des Tatorts abgestellten auffälligen Transporter. In dem Fahrzeug fanden die Ermittler die gestohlenen Räder, eine Drohne sowie Tatwerkzeug und beschlagnahmten die Gegenstände. Der 51-jährige ungarische Staatsangehörige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde am heutigen Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und setzte ihn in Vollzug. Seither befindet sich der 51-jährige dringend Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss 0751/806-1337

Polizeioberkommissar Luca Bosch Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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