Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Hund beißt Campinggast

Nachdem ein Hund am Montagabend gegen 21 Uhr auf einem Campingplatz in Laimnau zugebissen hat, ermittelt die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ravensburg gegen eine 37-jährige Hundehalterin wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ein 71-jähriger Camper war gerade an einem Stromkasten beschäftigt, als der Hund plötzlich nach ihm schnappte. Der Mann erlitt durch den Biss eine leichte Verletzung und musste vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden.

Immenstaad am Bodensee

Polizei ermittelt nach Vorfall im Straßenverkehr

Wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen 42-jährigen Autofahrer. Nach Angaben von Zeugen und Beteiligten soll der Mann am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr in der Montfortstraße seinen Pkw stark beschleunigt und einen am Bordstein stehenden 38-Jährigen mit sehr geringem Abstand passiert haben. Eine Kollision sei nur vermieden worden, weil sich der Fußgänger in dem Moment nach seinem zuvor gestürzten Sohn beugte. Im Anschluss soll der Autofahrer gewendet haben, zur Familie zurückgekehrt sein und die anwesenden Personen lautstark beschimpft haben. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle auf der B 31 zeigte sich der 42-Jährige auch gegenüber den Polizeibeamten unkooperativ und aggressiv. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und brachten ihn aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik.

Überlingen

Gullideckel ausgehoben

Gegen einen 39-jährigen Mann ermittelt das Polizeirevier Überlingen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Mann soll am Montag gegen 11.45 Uhr in der Nußdorfer Straße mindestens fünf Schachtdeckel aus ihren Verankerungen gehoben haben. Aufmerksame Passanten setzten diese wieder ordnungsgemäß ein, noch bevor die alarmierten Polizeistreifen am Einsatzort eintrafen. Im Rahmen der Überprüfung räumte der Mann die Tat gegenüber den Beamten ein. Da sich der 39-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht.

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