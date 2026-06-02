Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 02.06.2026

Gammertingen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Tatverdächtiger nach Fahrzeugdiebstahl in Haft

Nach dem Diebstahl von zwei Transportfahrzeugen von einem Firmengelände in der Burladinger Straße in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sitzt ein 48-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Angestellte soll nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Friedrichshafen die Schlüssel der beiden Sprinter entwendet und an mindestens zwei Mittäter übergeben haben. Die mit rund 250 Reifen beladenen Transportfahrzeuge konnten am Freitag in Tschechien in Grenznähe lokalisiert und von Beamten der tschechischen Polizei sichergestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Täter bereits einen Großteil der Reifen im Wert von rund 25.000 Euro abgeladen und abtransportiert. Die beiden Fahrzeuge befinden sich zwischenzeitlich wieder bei der Halterfirma in Gammertingen.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Diebstahls leiteten die Staatsanwaltschaft Hechingen und die Kriminalpolizei Friedrichshafen ein Ermittlungsverfahren ein. Noch am Donnerstag konnte ein dringender Tatverdacht gegen den 48-Jährigen erlangt werden. Er wurde nach seiner Festnahme am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Seither befindet sich der 48-jährige ungarische Staatsangehörige in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten zu den Komplizen sowie zum Tathergang dauern an.

Staatsanwältin Jasmin Eppler, Tel. 07471/1805-0

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

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