Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei nimmt Sprayer auf frischer Tat fest

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung kommt auf zwei 23 und 24 Jahre alte Tatverdächtige zu, die am Sonntagabend beim Besprühen und Bemalen der Brückenunterführung an der Alten Ebinger Steige auf frischer Tat erwischt wurden. Ein Verkehrsteilnehmer hatte das Duo gegen 18.15 Uhr beobachtet und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Beamten waren die Frau und der Mann noch immer damit beschäftigt, das Brückenbauwerk mit verschiedenen Symbolen zu besprühen und zu bemalen. Die Polizisten beschlagnahmten die Farbdosen und die Stifte und erteilten dem Duo einen Platzverweis. Sie werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Inzigkofen

Unbekannter entwendet Anhänger

Einen Fahrzeuganhänger, der auf einem Gewerbegrundstück in der Straße "Am Stelzenbach" abgestellt war, hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagabend entwendet. Der Wert des Anhängers wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Anhängers des Herstellers "WM Meyer" geben können, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Pfullendorf

Kontrolle verloren - Fahrer leicht verletzt

Seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben musste ein 35-Jähriger, der am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Konrad-Heilig-Straße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde. Der Toyota-Fahrer geriet ins Schleudern, woraufhin sich sein Wagen drehte, nach links von der Fahrbahn abkam, mit einem Verkehrszeichen kollidierte und unweit der Bahngleise zum Stillstand kam. Der 35-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Da eine Polizeistreife bei der Unfallaufnahme bei dem Mann Anhaltspunkte auf Alkohol- und Drogeneinfluss erlangte, musste der 35-Jährige in einer Klinik zwei Blutproben abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich ermittelt. Am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.500 Euro, der Wagen musste abgeschleppt werden.

Mengen

Exhibitionist gelangt zur Anzeige

Ein 29-Jähriger, der in der Nacht auf Sonntag im Stadtgebiet sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll, muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Mann gegen 1.30 Uhr zunächst aus einem Fahrzeug heraus eine 31-Jährige angesprochen und der Frau wenig später zu Fuß gefolgt sein. Während er die 31-Jährige erneut ansprach, soll er sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den 29-Jährigen vorläufig fest. Er wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

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