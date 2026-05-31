Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Landkreis Ravensburg

Weingarten

30-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr kam es in der Hähnlehofstraße in Weingarten zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich der 30-jährige Lenker einer KTM Duke schwer verletzte. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der Motorradfahrer die Hähnlehofstraße in Fahrtrichtung Weingarten, als der 71-jährige Lenker eines Toyota aus der Talstraße in die Hähnlehofstraße einfahren wollte. Hierbei übersah der PKW-Lenker den bevorrechtigten Motorradfahrer. Vermutlich Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit konnte der Motorradfahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Der 30-jährige Motorradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen am Bein zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

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