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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Landkreis Ravensburg

Kollision bei Überholvorgang führt zu zwei verletzten Personen

Am Sonntag gegen 18:08 Uhr kam es auf der B30 auf Höhe der Aufahrt RV-Nord nach einem Überholvorgang zu einer Kollision zwischen zwei PKW, wobei sich zwei Personen verletzten. Der 49-jährige Lenker eines BMW 540D befuhr die B30 in nördliche Richtung, als er einen in dieselbe Fahrtrichtung fahrenden Renault Kangoo, besetzt mit zwei Personen, überholen wollte. Beim Überholvorgang kam es zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen, welche hierdurch im weiteren Verlauf ins Schleudern gerieten. Während der BMW mit der linken Schutzleitplanke kollidierte, wurde der Renault nach rechts abgewiesen und stieß dort ebenfalls gegen einen Schutzleitplanke. Während die Insassen des BMW unverletzt blieben, verletzte sich der 30-jährige Lenker des Renault leicht und dessen 29-jährige Beifahrer schwer. Der 29-jährige Beifahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Die B30 war während der Unfallaufnahme bis ca. 21:30 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marco Keck
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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