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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Luftunfall fordert zwei Schwerverletzte

Leutkirch (Landkreis Ravensburg) (ots)

Bei einem Luftunfall auf dem Flugplatz Unterzeil sind am Samstagvormittag zwei Personen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge startete ein 74 Jahre alter Pilot mit einem gecharterten Ultraleichtflugzeug gegen 10.45 Uhr in Richtung Österreich. Kurz nach dem Abheben kam es aus noch ungeklärter Ursache zu Komplikationen, woraufhin das Flugzeug aus 20 bis 30 Metern Höhe abstürzte und mit der Front in einem Grünstreifen neben der Startbahn aufkam. Sowohl der 74-Jährige als auch seine 84-jährige Begleiterin erlitten bei dem Aufprall schwere Verletzungen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes bargen beide Personen aus dem Wrack. Ein Rettungshubschrauber brachte den 74-Jährigen in eine Klinik, die 84-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Ultraleichtflieger entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 70.000 Euro beziffert wird. Während der Aufnahme des Flugunfalls sowie der Bergung des Flugzeugwracks ist der Flugverkehr bis in den Nachmittag hinein eingestellt. Die Ermittlungen zur Ursache des Absturzes, die andauern, haben Spezialisten des Polizeipostens Flughafen aus Friedrichshafen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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