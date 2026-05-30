Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Ein Leichtverletzter und ca. 500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend gegen 20.50 Uhr an der Kreuzung Jahnstraße zur B33/Schussentalbrücke ereignete. Während ein 19-jähriger Audi-Fahrer aus Richtung Friedrichshafener Straße kommend nach links in Richtung Schussentalbrücke abbog, fuhr zeitgleich ein 48-jähriger Vespa-Fahrer aus der gegenüberliegenden Jahnstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein und wollte diesen geradeaus überqueren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Vespa-Fahrer eine Gefahrenbremsung ein, kam hierbei zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Beide Unfallbeteiligte gaben an, dass ihre jeweilige Ampel Grünlicht angezeigt hat. Zeugen, insbesondere Ersthelfer, welche die Unfallstelle noch vor Eintreffen der Polizei verlassen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei Ravensburg zu melden.

Leutkirch

Unfallflucht nach Vorfahrtsmissachtung

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem rund 2.000 Euro Sachschaden entstanden ist, hat der unbekannte Lenker eines weißen SUV in der Ringwegsiedlung beigetragen und danach das Weite gesucht. Der Unbekannte befuhr am Freitagmorgen gegen 10.40 Uhr die Maucherstraße und missachtete an der Einmündung zur Tautenhofer Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden, bereits im Abbiegevorgang befindlichen Opels. Dessen 67-jähriger Fahrer musste ausweichen um einen Unfall zu verhindern, wobei der Opel mit dem Unterboden auf dem Bordstein aufsetzte und mit einer Warnbake am Fahrbahnrand kollidierte. Der Unfallverursacher hielt zwar kurz an, setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Wangener Straße fort. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen der Unfallflucht und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Zeugenhinweise.

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