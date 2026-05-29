Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nachtrag zu den Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Ein Verletzter bei Frontalkollision

Beim frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw ist am Freitagmittag auf der B 467 ein 68-jähriger Mercedes-Lenker leicht verletzt worden. Der 68-Jährige war in Richtung Kressbronn unterwegs und kam gegen 12.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe Tettnang auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er frontal mit dem Lkw eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 63-Jährigen, der trotz eines Ausweich- und Bremsmanövers einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 68-Jährigen zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 75.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen wird die Bundesstraße noch bis in den frühen Abend voll gesperrt sein.

Uhldingen-Mühlhofen

Radlerin bei Unfall verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Zeugenhinweise erhofft sich der Polizeiposten Meersburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstag um kurz nach 13 Uhr eine 21 Jahre alte Fahrradfahrerin leichte Verletzungen erlitten hat. Angaben der Frau zufolge war sie auf der abschüssigen Linzgaustraße in Oberuhldingen unterwegs, als ihr im Bereich einer Kurve eine bislang unbekannte Pkw-Lenkerin entgegenkam. Da die Unbekannte eher fahrbahnmittig gefahren sein soll, bremste die 21-Jährige stark ab, um eine Frontalkollision zu verhindern. Dabei kam sie zu Fall und soll unmittelbar vor dem Pkw der Unbekannten auf der Fahrbahn zum Liegen gekommen sein. Während sie sich mit ihrem Pedelec zum Gehweg begab, hob die lebensältere Unbekannte lediglich den Daumen und fuhr weiter. Die 21-Jährige begab sich zur Behandlung ihrer Verletzungen selbstständig in eine Klinik und verständigte im Nachgang die Polizei. Die Ermittler bitten Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise auf die Verursacherin geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden. Die Unbekannte soll mit einer silbernen oder schwarzen Limousine oder Kombi unterwegs gewesen sein und längere graue oder weiße Haare haben.

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