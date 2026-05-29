Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer stoppt vor Streifenwagen

Das plötzliche Absteigen von seinem Fahrrad hat einen 42-jährigen Mountainbiker in der Nacht zum Freitag kurz nach Mitternacht ins Visier einer Polizeistreife gebracht. Der Mann war in der Uferstraße in Richtung Friedrichstraße unterwegs, als ihm die Beamten entgegenkamen. Beim Erkennen des Streifenwagens stieg er sofort ab und schob sein Rad an den Polizisten vorbei. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Der 42-Jährige musste sein Fahrrad abschließen und die Streife zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Friedrichshafen

In Schlangenlinien auf der B 31 unterwegs - Traktorfahrer gestoppt

Aufgrund von Zeugenhinweisen in der Nacht zum Freitag ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen 26-jährigen Traktorfahrer wegen Trunkenheit im Verkehr. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten kurz nach Mitternacht über Notruf eine landwirtschaftliche Zugmaschine gemeldet, die auf der B 31 von Eriskirch in Richtung Friedrichshafen in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war und mehrfach der Leitplanke gefährlich nahekam. Polizisten machten das abgestellte Gefährt kurz darauf ausfindig und trafen den alkoholisierten Fahrer an. Dieser gab an, erst nach der Fahrt Bier getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab jedoch rund 1,5 Promille. Zur Überprüfung dieses behaupteten Nachtrunks musste der Mann die Beamten für zwei Blutentnahmen in ein Krankenhaus begleiten. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel des 26-Jährigen wurden noch vor Ort einbehalten.

Friedrichshafen

Betrüger erbeuten tausende Euro

Opfer einer Betrugsmasche ist am Donnerstagnachmittag eine 31-jährige Frau aus Friedrichshafen geworden. Ein vermeintlicher Mitarbeiter einer Bezahlplattform behauptete am Telefon, dass von ihrem Konto aus unberechtigte Krypto-Abbuchungen im Ausland stattgefunden hätten. Um den Schaden angeblich rückgängig zu machen, wurde die Frau an einen vermeintlichen Kollegen weitergeleitet. Dieser brachte sie dazu, zwei Krypto-Apps herunterzuladen und zur vermeintlichen Identitätsbestätigung mehrere tausend Euro einzuzahlen. Erst als weitere Beträge gefordert wurden, schöpfte die 31-Jährige Verdacht und verweigerte weitere Zahlungen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, aufgrund von Telefonaten Apps herunterzuladen und Überweisungen durchzuführen. Hinweise zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Friedrichshafen

Vom Bremspedal abgerutscht

Ein folgenschwerer Rangierfehler hat am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckereifiliale in der Spaltensteiner Straße zu hohem Sachschaden geführt. Ein 88-jähriger Opel-Fahrer rutschte nach eigenen Angaben beim Rückwärtsfahren vom Bremspedal ab und trat stattdessen das Gaspedal voll durch. In der Folge prallte der Wagen mit voller Wucht rückwärts gegen das Hauseck des Bäckereigebäudes. Am Auto des Seniors entstand dadurch vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 10.000 Euro geschätzt wird. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Neben einer Verwarnung vor Ort kommt auf den 88-Jährigen nun ein Bericht an die Führerscheinstelle zu.

Meersburg

Zwei Pedelec-Fahrer bei Sturz leicht verletzt

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden sind die Bilanz eines Fahrradunfalls am Donnerstagmittag auf dem Geh- und Radweg entlang der L 201 zwischen Unteruhldingen und Meersburg. Eine Gruppe von vier Pedelec-Fahrern war dort gegen 12.30 Uhr hintereinander unterwegs. Beim Überholen kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Berührung zwischen einer nachfolgenden 62-jährigen Radfahrerin und einem vorausfahrenden 74-jährigen Radler. In der Folge verloren beide Personen die Kontrolle und stürzten. Die 62-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, während der Senior an der Unfallstelle erstversorgt wurde. Der entstandene Gesamtsachschaden an den Fahrrädern wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

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