Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Pkw mutwillig beschädigt

Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Wildeneggstraße einen geparkten Pkw mutwillig beschädigt. Die Täter schlugen die Windschutzscheibe des Wagens ein und verursachten Eindellungen am Fahrzeugdach. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen der Tat und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Altshausen

Betrüger gibt sich als Dachdecker aus

Ein Betrüger hat sich in den vergangenen Monaten als Dachdecker ausgegeben und eine Seniorin um mehrere tausend Euro gebracht. Der bislang unbekannte Mann gaukelte der Dame Anfang März vor, dass ihr Dachstuhl durch einen Marderbefall erheblich beschädigt sei und die Schäden unverzüglich behoben werden müssten. Nachdem der Täter für seine angeblichen Arbeiten mehrere tausend Euro berechnete, schlug er in den folgenden Monaten immer wieder bei der Frau auf und täuschte jedes Mal unter wechselnden Vorwänden andere angeblich dringend notwendige Arbeiten vor. Dabei stellte er jeweils weitere tausende Euro in Rechnung. Nachdem die Frau schließlich stutzig wurde und Anzeige erstattete, bestätigte eine Fachfirma, dass die in Rechnung gestellten Arbeiten in keiner Weise vorgenommen wurden, geschweige denn notwendig gewesen wären. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen zu dem unbekannten Mann aufgenommen, der auf ein Alter von etwa 60 Jahren geschätzt wird. Personen, die Hinweise zu dem Betrug in einem Teilort von Altshausen geben können, oder denen ebenfalls dubiose Arbeiten angeboten wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor undurchsichtigen Geschäften und rät zur Vorsicht. Nehmen Sie im Zweifel Kontakt zu Angehörigen oder einer Fachfirma auf und holen Sie sich eine Zweitmeinung ein. Informationen zu den gängigen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Fronhofen

Unfallflucht

Sachschaden von rund 2.000 Euro hat ein Unbekannter zwischen Freitagabend und Samstagvormittag am Sportgelände Meretsreute an einem VW verursacht. Der Unbekannte touchierte den Wagen, der dort im Zuge eines Pfingstfestes abgestellt war, vermutlich beim Ein- oder Ausparken und wischte offenbar noch mit der Hand über den Schaden, bevor er davonfuhr. Um die Schadensregulierung kümmerte sich der Unfallverursacher nicht, weshalb das Polizeirevier Weingarten ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet hat. Hinweise zu dem Unfall und dem bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Isny im Allgäu

Personenkontrolle - Ermittlungen wegen Bedrohung und Beleidigung

Strafrechtliche Ermittlungen hat der Polizeiposten Isny gegen einen 66-Jährigen nach einer Personenkontrolle am Mittwochvormittag in der Bergtorstraße eingeleitet. Die Beamten kontrollierten den stark Alkoholisierten, der zuvor mit seinem Verhalten auffällig geworden war. Dabei zeigte sich der Senior uneinsichtig, beleidigte die Einsatzkräfte lautstark und drohte diesen verbal. Der 66-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Er konnte nach weiteren Abklärungen und nachdem er sich beruhigt hatte, wieder entlassen werden. Auf den 66-Jährigen kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu.

Argenbühl

Verkehrszeichen bei Unfall beschädigt - Unfallflucht

Ein Verkehrszeichen auf der L 265 zwischen Christazhofen und Isny im Allgäu an der Einmündung Kreuzbühl in Richtung Eisenharz hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen beschädigt und Unfallflucht begangen. Das Schild wurde offensichtlich infolge eines Unfalls umgebogen, die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Verkehrspolizei Kißlegg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu dem Unfall, dem genaueren Unfallzeitraum und dem unbekannten Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

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