Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen in der Fußgängerzone

Bei gezielten Verkehrskontrollen in den Fußgängerzonen im Bereich der Friedrichstraße und der Uferpromenade haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Dienstag zahlreiche Zweiradfahrer gestoppt. Insgesamt wurden 44 Radfahrerinnen und Radfahrer verwarnt, weil sie unberechtigt in der Fußgängerzone unterwegs waren. Aus demselben Grund sprachen die Beamten auch gegen vier Fahrern von E-Scootern Verwarnungen aus.

Langenargen

Streit am Seeufer eskaliert - Zeugen gesucht

Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr an einem Strandabschnitt der Oberen Seestraße ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen unter anderem wegen Volksverhetzung und Körperverletzung. Auslöser des Konflikts zwischen zwei Gruppen war eine Plastiktüte, die in den See zu wehen drohte. Im Verlauf des Wortgefechts kam es von beiden Seiten öffentlichkeitswirksam zu massiven deutsch- und ausländerfeindlichen Beleidigungen. Die Situation mündete in einer Rangelei, bei der eine Frau leicht verletzt und eine weitere Person bedroht wurde. Eine Passantin trennte die Parteien schließlich. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Mehrere hochwertige Fahrräder im Visier - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahlsserie

Nach einer Serie von Fahrraddiebstählen im Bereich der Anna-Zentgraf-Straße am vergangenen Wochenende sucht die Polizei nach Zeugen. Im Zeitraum zwischen Freitag und Montag machten sich unbekannte Täter an mehreren Zweirädern zu schaffen, die auf Stellplätzen, in Innenhöfen und an Fahrradständern vor den Wohnhäusern abgestellt waren. In mindestens drei Fällen knackten die Diebe die Schlösser und stahlen die hochwertigen Pedelecs. Ein weiteres gestohlenes Pedelec des Herstellers Cube konnte die Polizei nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen in einer nahegelegenen Böschung auffinden und dem Besitzer wieder aushändigen. Bei zwei weiteren E-Bikes der Marken Cube und Haibike scheiterten die Täter beim Versuch, die massiven Schlösser aufzubrechen, hinterließen dabei jedoch deutliche Sachschäden. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe prüft das Polizeirevier Überlingen einen direkten Tatzusammenhang und bittet Zeugen, die im Laufe des Wochenendes verdächtige Personen oder Aktivitäten beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Auseinandersetzung in Fußgängerzone - Zeugen gesucht

Nach einer Auseinandersetzung am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Münsterstraße ermittelt das Polizeirevier Überlingen wegen Körperverletzung. Ein 14-Jähriger war zuvor mit einem E-Scooter in der Fußgängerzone unterwegs, woraufhin ihn ein Gast im Außenbereich einer Gaststätte lautstark zum Absteigen aufforderte. Im Verlauf des daraus resultierenden Wortgefechts schlug der Unbekannte dem 13 Jahre alten Begleiter des 14-Jährigen ins Gesicht. Ein ebenfalls unbekannter Passant ging dazwischen und trennte die Parteien. Der Angreifer, welcher in Begleitung einer größeren Gruppe war, wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt, 1,80 Meter groß und korpulent beschrieben. Er hat eine Glatze, blaue Augen und trug ein graues T-Shirt. Das Polizeirevier Überlingen hat Ermittlungen eingeleitet und bittet den helfenden Passanten sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Lkw rammt Ampelanlage beim Abbiegen

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro hat sich am Dienstagmittag gegen 12 Uhr in der Rengoldshauser Straße ereignet. Der Fahrer eines Lastwagens war von der L 200a kommend in Fahrtrichtung Überlingen unterwegs. Beim Linksabbiegen auf das Gelände eines Hofguts kollidierte er mit seinem Auflieger mit einer Ampelanlage. Durch den Zusammenstoß wurde die Ampel aus der Halterung gerissen.

Owingen

Anhänger kippt beim Abbiegen um - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Friedhofstraße ist am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr der Anhänger eines Transportfahrzeugs umgekippt. Weil der bislang unbekannte Fahrer mutmaßlich zu schnell unterwegs war, legte sich der Planenanhänger in der Kurve auf die Seite und prallte gegen das Heck eines geparkten Toyota. An diesem entstand dabei ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Verursacher fuhr mit dem umgekippten Hänger noch ein Stück weiter bis zu einem Wohngebäude, wo ihm Passanten beim Aufstellen halfen. Anschließend flüchtete der Mann, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Überlingen geht ersten Hinweisen auf den Verursacher nach und bittet weitere Zeugen, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden

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