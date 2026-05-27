Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Diebstahl vorgetäuscht - Polizei ermittelt

Wegen Vortäuschens einer Straftat ermitteln Beamte im Haus des Jugendrechts in Weingarten gegen einen 18-Jährigen. Der junge Mann hatte in den vergangenen Wochen seinen Personalausweis als gestohlen gemeldet. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen nun herausstellte, war der Diebstahl jedoch nur vorgetäuscht. Der 18-Jährige hatte seinen Personalausweis einem Bekannten geliehen, der sich mit diesem bei einer Veranstaltung ausweisen wollte. Weil er dabei jedoch vom Sicherheitsdienst ertappt worden war, wird gegen den Bekannten wegen Missbrauchs von Ausweispapieren ermittelt. Beide werden entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen im Allgäu

Groß angelegte Vermisstensuche

Nach einem vermissten Teenager haben Polizei und Rettungskräfte am Dienstagabend in einer groß angelegten Suchaktion gestartet. Neben mehreren Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber waren in der Spitze bis zu 80 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit über zwei Dutzend Suchhunden im Einsatz. Nachbarn trafen schließlich auf den jungen Mann und brachten ihn wohlbehalten nach Hause.

Wangen im Allgäu / Amtzell

Verkehrsunfall

Beim Abbiegen von der B 32 auf die Zufahrt zur A 96 an der Anschlussstelle Wangen-West hat ein 61-Jähriger am Dienstag kurz vor 10.30 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Der Toyota-Fahrer übersah beim Linksabbiegen eine aus Richtung Amtzell entgegenkommende Hyundai-Fahrerin und prallte in ihren Wagen. Bei der wuchtigen Kollision lösten die Airbags an beiden Fahrzeugen aus. Sowohl am Toyota als auch am Hyundai dürfte wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt rund 20.000 Euro entstanden sein. Die beiden Fahrer sowie zwei weitere Insassen im Toyota wurden von einem Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen trug jedoch lediglich die 55 Jahre alte Hyundai-Fahrerin leichtere Verletzungen davon. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beschädigten Pkw. Der Unfall hatte zeitweise kleinere Verkehrsbehinderungen im Durchgangsverkehr sowie auf der Abfahrt zur A 96 zur Folge.

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