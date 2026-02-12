Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Diebstahl auf Baustelle

Calw (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag 16:45 Uhr und Mittwoch 08:00 Uhr erbeutete bislang unbekannte Täterschaft mehrere Bauwerkzeuge, darunter eine Rüttelplatte, von einer Baustelle in der Herrenberger Straße in Calw-Stammheim. Der Diebstahlschaden wird auf einen höheren viertstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 1613511 zu melden.

Janina Riedinger, Pressestelle

