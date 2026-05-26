Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung für die A 96

den Bodenseekreis

A 96 / Bodenseekreis (ots)

Angekündigte Versammlung auf der Brennerautobahn (A 13): Erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A 96 und im Bodenseekreis

Wegen einer angekündigten Versammlung auf der österreichischen Brennerautobahn (A 13), muss am Samstag, den 30.05.2026 mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A 96 und im Bodenseekreis gerechnet werden. Die Sperrungen der österreichischen Behörden im Bereich des gesamten Brennerkorridors dauern voraussichtlich von 11 Uhr bis 19 Uhr an und werden weitreichende Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden Verkehr sowie das Straßennetz in der Region haben. Bereits im Vorfeld sowie während der Sperrzeiten ist mit erheblichen Rückstaus und Überlastungen auf den Hauptverkehrsrouten in Richtung Süden zu rechnen. Auch die alternativen Routen in Richtung Lindau und Vorarlberg werden voraussichtlich keine verlässliche Ausweichmöglichkeit bieten. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, ihre Reiseplanung frühzeitig anzupassen, den Bereich weiträumig zu umfahren oder - wenn möglich - auf einen anderen Reisetag auszuweichen.

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