Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

In Gewahrsam genommen

Einen 25-Jährigen, der wahllos Passanten hinterherlief und diese auch angeschrien haben soll, haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Montagnachmittag am Bahnhofsplatz in Gewahrsam genommen. Da sich der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Fachklink gebracht. Zu strafbaren Handlungen kam es nicht.

Ravensburg

Feuerwehr rückt zu angebranntem Essen aus

Ein Feuerwehreinsatz hatte am Sonntagabend eine kurzzeitige Sperrung der Schussenstraße zur Folge. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wurde kurz nach 21 Uhr Brandgeruch gemeldet, weshalb Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehr ausrückten. Wie sich vor Ort schnell herausstelle, war in der Wohnung lediglich Essen angebrannt, während der alkoholisierte Bewohner offensichtlich eingeschlafen war. Es entstand kein größerer Sachschaden, die Einsatzkräfte konnten zeitnah wieder abrücken.

Bad Waldsee / Wolfegg

Rollerfahrer will vor Verkehrskontrolle flüchten - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Vor einer Verkehrskontrolle bei Roßberg wollte ein 17 Jahre alter Roller-Fahrer flüchten, gegen den nun mehrere Strafverfahren eingeleitet wurden. Eine Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu wollte den Jugendlichen am späten Montagabend stoppen, da er unter anderem ohne Licht an seinem Motorroller unterwegs war. Der 17-Jährige missachtete jedoch die Anhaltesignale und gab Gas, wobei sein Gefährt deutlich schneller als die bauartbedingt zulässige Höchstgeschwindigkeit fuhr. Nach rund zwei Kilometern Flucht und mehreren Wendemanövern verlor der 17-Jährige an einem Feldrand die Kontrolle über den Motorroller, stürzte und wollte anschließend zu Fuß zusammen mit seinem Sozius flüchten. Die Beamten konnten den Teenager jedoch einholen und nahmen in vorläufig fest. Wie sich herausstellte, ist der 17-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der Roller nicht versichert. Zudem stellten die Polizisten bei dem Verdächtigen eine kleinere Menge Cannabis sowie Beweismittel sicher, die auf den Handel mit Cannabis hindeuten. Wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln musste der 17-Jährige schließlich in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Er wird nun entsprechend angezeigt.

Aulendorf

Kopfstoß verpasst - Ermittlungen wegen Widerstands und tätlichen Angriffs

Wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 55-Jährigen. Der Mann sorgte zunächst am Montagmorgen für einen Polizeieinsatz, als er bei einer Nachbarin klopfte und einen verwirrten Eindruck machte. Nachdem Angehörige des 55-Jährigen verständigt worden waren und die Polizeistreife abrückte, sorgte der Mann nur wenig später gegen 11.30 Uhr für einen weiteren Einsatz. Er hielt sich nun im Bereich des Friedhofes auf und machte weiter einen verwirrten Eindruck. Während der polizeilichen Überprüfungen verpasste der augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Mann einem Polizeibeamten einen Kopfstoß und verletzte diesen leicht. Der 55-Jährige wurde nach einer ärztlichen Untersuchung in Gewahrsam genommen und in eine Arrestzelle auf einer Polizeidienststelle gebracht. Auf ihn kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu.

Aulendorf

In Selbstbedienungsladen eingestiegen

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Selbstbedienungsladen in Wallenreute eingestiegen und haben unter anderem eine Bargeldkasse aufgebrochen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte sich einer ersten Schätzung zufolge jedoch auf mehrere hundert bis tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Vogt

Verkehrskontrolle

Im Zuge einer Verkehrskontrolle am Montagabend haben Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu bei einem 34-Jährigen die Entnahme von Blutproben in einem Krankenhaus angeordnet. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit zeigte ein Alkoholvortest bei dem Autofahrer über 0,5 Promille an, zudem zeigte er Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld von mehreren hundert Euro und ein Fahrverbot zu.

Wangen im Allgäu

Polizei bittet nach Körperverletzung um Hinweise

Nach einer Körperverletzung am Montag gegen 17.45 Uhr im Bereich der August-Braun-Straße bittet das Polizeirevier Wangen im Allgäu um Hinweise. Ein 66-jähriger Passant gibt an, dass ein bislang unbekannter Fahrradfahrer vor ihm gestürzt sei und ihm anschließend zwei Faustschläge verpasst haben soll. Der Radler wird als etwa 55 bis 65 Jahre alt und mit wenigen, grauen kurzen Haaren beschrieben. Er war demnach von großer, schlanker Statur und mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Personen, die die Auseinandersetzung und die offensichtlich vorausgegangene Verkehrssituation samt Sturz des Radlers beobachtet haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Beteiligten geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 auf dem Polizeirevier Wangen im Allgäu melden.

Wangen im Allgäu

Einbruch

In ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Brand" in Niederwangen sind zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag Unbekannte eingebrochen. Die Täter versuchten offenbar zunächst, eine Balkontüre aufzuhebeln, brachen dann jedoch ein Fenster an einem Lichtschacht auf. Anschließend durchsuchten die Unbekannten das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Ob die Täter bei ihrem Einbruch Beute gemacht haben, ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst. Personen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Aitrach

Polizei ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen

Wegen exhibitionistischer Handlungen ermitteln das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu und das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 51-Jährigen. Der Mann soll am Freitagnachmittag an einem Badesee zunächst zwei junge Frauen angesprochen und später, als er sich an eine andere Stelle gelegt hatte, sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Die beiden Anfang bis Mitte 20-jährigen Frauen konnten ein Foto des Tatverdächtigen fertigen und verständigten die Polizei. Ein Alkoholvortest bei dem 51-Jährigen ergab deutlich über zwei Promille.

Leutkirch im Allgäu

Fahrer unter Alkohol und Drogeneinfluss

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand ein 30 Jahre alter Autofahrer, den Beamte des Polizeireviers Leutkirch im Allgäu am Montagvormittag kontrolliert haben. Ein Alkoholvortest zeigte bei dem Fahrer über 0,5 Promille an, zudem verlief ein Drogenvortest positiv auf Kokain. Für den 30-Jährigen folgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Da der Fahrer über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er bei den Beamten einen Geldbetrag zur Sicherung des Verfahrens hinterlegen. Zudem stellten die Polizisten den Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.

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