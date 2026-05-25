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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Schlier

Betrunkene Pkw-Lenkerin verursacht Verkehrsunfall

Rund 2,3 Promille hat ein Alkoholtest bei einer 64-jährigen Dacia-Fahrerin ergeben, die am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr einen Unfall im Begegnungsverkehr verursacht hat. Die Frau fuhr auf der K9748 von Weingarten kommend in Richtung Schlier und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes kam. Trotz Ausweichmanöver konnte der 50-jährige Mercedesfahrer den Unfall nicht verhindern. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 18.000 Euro. Die Unfallverursacherin musste sich im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Sie gelangt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu Anzeige.

Ravensburg

Volltrunken mit Pedelec unterwegs

Offenbar unbelehrbar zeigte sich ein 31-jähriger Pedelec-Fahrer, der sein Fahrrad zunächst auf dem Gehweg schob und am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr in der Waidenhofer Straße von einer vorbeifahrenden Polizeistreife aufgrund seines Zustandes ermahnt wurde, das Fahrrad nicht in Betrieb zu nehmen. Kurze Zeit später staunten die Beamten nicht schlecht, als der Pedelec-Fahrer trotz der Zusicherung, das Fahrrad nach Hause zu schieben, am Streifenfahrzeug vorbeiradelte. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 2,6 Promille, weshalb der Mann sein Fahrrad stehen lassen und die Beamten zu einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten musste. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Bentele
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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