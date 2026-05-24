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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Gammertingen

Kleintransporter mutwillig zerstört

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Kleintransporter auf dem Parkplatz neben der Sport- und Schwimmhalle in der Josef-Wiest-Straße 3 in Gammertingen mutwillig beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13:00 Uhr am Freitag und 06:10 Uhr am Samstag. Am Kleinbus wurde die Heckscheibe, der linke Spiegel und beide Rücklichter des Fahrzeugs zerstört. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Schaden möglicherweise mit einem Gullydeckel verursacht wurde, der neben dem Transporter lag. Der Sachschaden wird auf ca. 3000.- Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Umgebung der Sport- und Schwimmhalle in Gammertingen waren und möglicherweise Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier in Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571 104-0 zu melden.

Mengen

Gebäudebrand in Mengen

Am Sonntagmorgen kam es gegen 05.09 Uhr in der Hauptstraße in Mengen zu einem Gebäudebrand eines Mehrfamilienhauses. Bei Ankunft der Einsatzkräfte war die gesamte Hauptstraße bereits von dichtem Rauch eingehüllt, und aus dem Dach des Gebäudes stieg ebenfalls Rauch auf. Glücklicherweise konnten sich die meisten Anwohner selbst in Sicherheit bringen. Ein 36-jähriger Mann musste jedoch von der Feuerwehr aus seiner Wohnung gerettet werden. Er wurde anschließend mit leichten Verletzungen durch Einatmung von Rauch vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zu weiteren Verletzungen unter den Bewohnern des Hauses kam es nach derzeitigem Stand nicht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Der Sachschaden wird vorläufig auf 500.000.- Euro geschätzt. Die genaue Ursache des Brandes ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Insgesamt waren 109 Feuerwehrkräfte mit 21 Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit 6 Fahrzeugen und die Polizei mit 5 Fahrzeugen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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