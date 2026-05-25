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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

E-Bike entwendet - Zeugenhinweise erbeten

Im Zeitraum von Pfingstsamstag bis Pfingstsonntag wurde aus einer geöffneten Garage in der Straße Am Dettingerberg ein silbernes E-Bike der Marke Hercules im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 erbeten

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Bentele
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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