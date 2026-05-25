PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots) - Gammertingen Kleintransporter mutwillig zerstört In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Kleintransporter auf dem Parkplatz neben der Sport- und Schwimmhalle in der Josef-Wiest-Straße 3 in Gammertingen mutwillig beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13:00 Uhr am Freitag und 06:10 Uhr am Samstag. Am Kleinbus wurde die Heckscheibe, der linke Spiegel und beide Rücklichter des Fahrzeugs ...

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