PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen
Landkreis Sigmaringen (ots)
Sigmaringen
E-Bike entwendet - Zeugenhinweise erbeten
Im Zeitraum von Pfingstsamstag bis Pfingstsonntag wurde aus einer geöffneten Garage in der Straße Am Dettingerberg ein silbernes E-Bike der Marke Hercules im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 erbeten
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Bentele
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
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