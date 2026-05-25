Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter Motorradfahrer flüchtet vor Polizei

Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr beobachtete eine Polizeistreife ein schwarzes Motorrad, das mit ausgeschaltetem Licht auf der 2-spurigen Messestraße in Richtung Messe fuhr. Als der Fahrer die Beamten bemerkte, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen, indem er unvermittelt wendete und dem Streifenwagen als Falschfahrer entgegenfuhr. Die Einsatzkräfte nahmen daraufhin die Verfolgung auf, verloren jedoch den Sichtkontakt zu dem Motorrad, an dem nach bisherigen Erkenntnissen kein Kennzeichen angebracht war. Der Motorradfahrer kann wie folgt beschrieben werden: junge, männliche Statur, circa 1,70 Meter groß, dunkle Schuhe, dunkelgraue kurze Hose, hellgraues T-Shirt, schwarzer Motorradhelm. Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

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