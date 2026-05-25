PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter Motorradfahrer flüchtet vor Polizei

Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr beobachtete eine Polizeistreife ein schwarzes Motorrad, das mit ausgeschaltetem Licht auf der 2-spurigen Messestraße in Richtung Messe fuhr. Als der Fahrer die Beamten bemerkte, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen, indem er unvermittelt wendete und dem Streifenwagen als Falschfahrer entgegenfuhr. Die Einsatzkräfte nahmen daraufhin die Verfolgung auf, verloren jedoch den Sichtkontakt zu dem Motorrad, an dem nach bisherigen Erkenntnissen kein Kennzeichen angebracht war. Der Motorradfahrer kann wie folgt beschrieben werden: junge, männliche Statur, circa 1,70 Meter groß, dunkle Schuhe, dunkelgraue kurze Hose, hellgraues T-Shirt, schwarzer Motorradhelm. Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Bentele
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 11:31

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen E-Bike entwendet - Zeugenhinweise erbeten Im Zeitraum von Pfingstsamstag bis Pfingstsonntag wurde aus einer geöffneten Garage in der Straße Am Dettingerberg ein silbernes E-Bike der Marke Hercules im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 erbeten Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ravensburg ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 11:21

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Gammertingen Kleintransporter mutwillig zerstört In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Kleintransporter auf dem Parkplatz neben der Sport- und Schwimmhalle in der Josef-Wiest-Straße 3 in Gammertingen mutwillig beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13:00 Uhr am Freitag und 06:10 Uhr am Samstag. Am Kleinbus wurde die Heckscheibe, der linke Spiegel und beide Rücklichter des Fahrzeugs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren