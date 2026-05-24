Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Kradfahrer bei Verkehrsunfall auf der B33 verletzt, Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Markdorf (ots)

Am Freitag, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B33 in Fahrtrichtung Markdorf, in der Nähe von Ittendorf. Ein 32-jähriger Kradfahrer befand sich hinter einem VW, als dieser aufgrund eines Abbiegevorgangs eines vorausfahrenden Pkws abrupt bremsen musste. Der Kradfahrer reagierte zu spät und kollidierte mit dem linken Heck des VW, der von einem 20-Jährigen gesteuert wurde. Hierbei erlitt der Kradfahrer leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Krad wurde bei der Kollision stark beschädigt und ist mit einem Totalschaden von etwa 10.000.- Euro zu bewerten. Am VW entstand ein Schaden von rund 5.000.- Euro. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der erheblichen Schäden von einem Abschleppdienst geborgen werden. Hinweise benötigt die Polizei zu einem abbiegenden vorausfahrenden Pkw. Laut Zeugenangaben soll dieser Pkw, möglicherweise ein weißer VW, vor dem Unfall abgebogen sein, was den VW zum Bremsen veranlasste. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier in Überlingen unter Tel.: 07551 804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell