PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Kradfahrer bei Verkehrsunfall auf der B33 verletzt, Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Markdorf (ots)

Am Freitag, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B33 in Fahrtrichtung Markdorf, in der Nähe von Ittendorf. Ein 32-jähriger Kradfahrer befand sich hinter einem VW, als dieser aufgrund eines Abbiegevorgangs eines vorausfahrenden Pkws abrupt bremsen musste. Der Kradfahrer reagierte zu spät und kollidierte mit dem linken Heck des VW, der von einem 20-Jährigen gesteuert wurde. Hierbei erlitt der Kradfahrer leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Krad wurde bei der Kollision stark beschädigt und ist mit einem Totalschaden von etwa 10.000.- Euro zu bewerten. Am VW entstand ein Schaden von rund 5.000.- Euro. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der erheblichen Schäden von einem Abschleppdienst geborgen werden. Hinweise benötigt die Polizei zu einem abbiegenden vorausfahrenden Pkw. Laut Zeugenangaben soll dieser Pkw, möglicherweise ein weißer VW, vor dem Unfall abgebogen sein, was den VW zum Bremsen veranlasste. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier in Überlingen unter Tel.: 07551 804-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 11:07

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Isny im Allgäu VW-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet In den frühen Morgenstunden gegen 02:27 Uhr am Sonntag beobachteten Zeugen, wie ein VW Tiguan im "Unterer Grabenweg" in Isny ein Vorfahrtschild umfuhr. Der Fahrer des Fahrzeugs flüchtete daraufhin mit dem Tiguan auf der L318 in Richtung Friesenhofen. Im Bereich der L320 zwischen Friesenhofen und Beuren wurde der Tiguan schließlich von einem ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 10:11

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

    Sigmaringen (ots) - Meßkirch Vorfahrt missachtet führt zu hohem Sachschaden Zu einem Verkehrsunfall mit über 10.000 Euro Sachschaden kam es am Freitag um 19.00 Uhr an der Kreuzung Graf-Mangold-Straße und Ziegelbühlstraße in Meßkirch als eine Autofahrerin die dortige Vorfahrt missachtete und dadurch einem kreuzenden Fahrzeug in die Seite rammte. Dabei wollte die 41-jährige Lenkerin eines Ford von der ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 10:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Meckenbeuren Bagger reißt Gasleitung auf Zu sofortigem Gasaustritt kam es am Freitag um 15.38 Uhr, als ein Baggerführer bei Arbeiten in einem Vorgarten in der Pfingstweider Straße in Meckenbeuren versehentlich eine Gasleitung aufgerissen hat. Es kamen keine Personen zu Schaden. Im Zug von Gartenarbeiten beschädigte der 39-jährige Baggerführer dabei die im Boden verlegte Gasleitung so stark, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren