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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach weiterem Opferstockaufbruch (wie bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

Kleinaitingen - Im Zeitraum von Donnerstag (14.05.2026), 08:00 Uhr, bis Freitag (15.05.2026), 17:00 Uhr, öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam einen Opferstock in der Pfarrkirche St. Martin. Die unbekannten Täter entwendeten daraus einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden wird auf rund 70 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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