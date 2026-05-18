Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Universitätsviertel - Am Sonntag (17.05.2026), In der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto Am Messezentrum. Am silbernen VW entstand ein Sachschaden am Heck sowie an der Heckleuchte in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell