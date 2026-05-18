POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitag (15.05.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der August-Wessels-Straße. In der Zeit von 08.00 Uhr bis 11.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen VW / Sharan. Dieser parkte am rechten Fahrbahnrand. Es entstand ein Schaden an der linken Fahrzeugseite in einer Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens ...

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