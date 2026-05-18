Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Im Zeitraum von Freitag (15.05.2026), 20.30 Uhr bis Sonntag (17.05.2026), 09.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein geparktes Auto in der Bert-Brecht-Straße. Der Sachschaden am blauen VW beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
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