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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Freitag (15.05.2026), 20.30 Uhr bis Sonntag (17.05.2026), 09.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein geparktes Auto in der Bert-Brecht-Straße. Der Sachschaden am blauen VW beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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