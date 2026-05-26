Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auffahrunfall - Verursacher deutlich alkoholisiert

Über drei Promille hat der Alkoholtest beim Verursacher eines Auffahrunfalls am Sonntag kurz vor 22 Uhr in der Fürst-Wilhelm-Straße ergeben. Der 35-Jährige bog mit seinem VW von der Bahnhofstraße in die Fürst-Wilhelm-Straße ab und übersah dabei den Ford eines 25-Jährigen, der verkehrsbedingt am dortigen Bahnübergang wartete. Bei dem Auffahrunfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro, verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme nahm eine Polizeistreife bei dem 35-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Er musste die Beamten aufgrund seiner Alkoholisierung zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten an Ort und Stelle und untersagten dem 35-Jährigen die Weiterfahrt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Gammertingen

Fahrzeug landet in Garten

Deutlich unter Alkoholeinfluss stand ein 21-jähriger BMW-Fahrer, der am frühen Montagmorgen mit seinem Wagen in einem Gartengrundstück in der Bergstraße gelandet ist. Der 21-Jährige war in der Europastraße in Richtung des dortigen Kreisverkehrs unterwegs, als er in einer Linkskurve offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach rechts von der Straße abkam. Dort überfuhr er ein Verkehrszeichen, durchbrach einen Gartenzaun und prallte gegen mehrere Sträucher, Bäume sowie einen Stein. Der BMW kam schließlich an einem Baum auf der Seite liegend zum Stillstand. Der 21-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Rettungskräften aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Mann, der eher leichtere Verletzungen erlitten hatte. Ein Alkoholtest im Rahmen der Unfallaufnahme ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb der 21-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Der BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe mehrerer 10.000 Euro entstand, musste von einem Abschleppunternehmen mittels eines Krans aus dem Garten geborgen werden. Der Sachschaden auf dem Gartengrundstück wird ebenfalls auf mehrere tausend Euro beziffert. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurden zudem Mitarbeiter des Umweltamts verständigt. Auf den 21-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell