BPOL-KI: Bundespolizei Kiel - Bilanz des ersten Wochenendes der Kieler Woche

Timmendorfer Strand (ots) - Durch einen Bürgerhinweis erhielt die Bundespolizeiinspektion Kiel Kenntnis über eine mögliche Bedrohung in einem überfüllten Zug in Timmendorfer Strand, Fahrtrichtung Lübeck-Hauptbahnhof. Lt. Hinweis soll es am 22.06.2025 gegen 18:35 Uhr zu strafrechtlich relevanten Sachverhalten im einem Zug in Timmendorfer Strand gekommen sein. ...

