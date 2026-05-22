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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Werkzeuge aus Transporter entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Wüllener Friedhofstraße;

Tatzeit: zwischen 21.05.2026, 19.00 Uhr und 22.05.2026, 06.00 Uhr;

In einen Renault Master eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Ahaus-Wüllen. Das Fahrzeug stand zwischen Donnerstagabend, 19.00 Uhr, und Freitagmorgen, 06.00 Uhr, an der Wüllener Friedhofstraße. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wagen. Im Anschluss flüchteten sie mit der Tatbeute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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