POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Werkzeuge aus Transporter entwendet
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus-Wüllen, Wüllener Friedhofstraße;
Tatzeit: zwischen 21.05.2026, 19.00 Uhr und 22.05.2026, 06.00 Uhr;
In einen Renault Master eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Ahaus-Wüllen. Das Fahrzeug stand zwischen Donnerstagabend, 19.00 Uhr, und Freitagmorgen, 06.00 Uhr, an der Wüllener Friedhofstraße. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wagen. Im Anschluss flüchteten sie mit der Tatbeute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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