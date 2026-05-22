Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw beschädigt und davongefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Wallstraße;

Unfallzeit: 20.05.2026, zwischen 13.30 Uhr und 16.45 Uhr;

Einen blauen Audi TT angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Am Mittwochnachmittag zwischen 13.30 Uhr und 16.45 Uhr stand das Auto auf einem Parkplatz an der Wallstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell