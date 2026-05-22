Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Verkehrsunfallflucht nach Ausweichmanöver - Zeugen gesucht

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Ächterkrommert;

Unfallzeit: 21.05.2026, 14.05 Uhr;

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag auf der Straße Ächterkrommert (L 581) in Rhede-Krommert. Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer aus Gelsenkirchen war gegen 14.00 Uhr in Fahrtrichtung Rhede unterwegs, als ihm kurz vor einer leichten Kurve ein bislang unbekannter Pkw entgegenkam. Nach Angaben des Fahrers geriet der entgegenkommende Wagen teilweise auf seine Fahrbahn, sodass der Mann mit seinem Lastkraftwagen nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam der Lkw von der Fahrbahn ab und blieb halbseitig im Graben stehen. Dadurch entstand ein Flurschaden. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Am Lkw entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Für die Bergung des Lastkraftwagens musste die Straße zeitweise gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (pl)

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