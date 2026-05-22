Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit E-Scooter verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Steingrube;

Unfallzeit: 21.05.2026, 17.40 Uhr;

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden bittet die Polizei um Hinweise zu einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer. Zu dem Unfall kam es am Donnerstag gegen 17.40 Uhr im Bereich Steingrube in Borken. Ein Jugendlicher war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der ehemaligen Bahntrasse von der Siemensstraße in Richtung Burloer Straße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr zeitgleich ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer aus der Straße Steingrube auf den Weg ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß - der Fahrradfahrer stürzte und erlitt Verletzungen. Zudem entstand Sachschaden am Fahrrad. Der Fahrer des E-Scooters entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Unbekannte soll etwa 17 bis 18 Jahre alt gewesen sein. Weitere Angaben zu seiner Person oder zum E-Scooter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen können, sich beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden: Tel. (02861) 9000. (pl)

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