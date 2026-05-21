POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen

Borken (ots) - Tatort: Borken-Burlo, Moorweg / Im Park; Tatzeit: 21.05.2026, zwischen 03.30 Uhr und 10.05 Uhr; Zugang zu zwei geparkten Pkw verschafft haben sich Unbekannte in Borken-Burlo. Die Fahrzeuge standen in der Nacht zum Donnerstag zwischen 03.30 Uhr und Donnerstagmorgen 10.05 Uhr an der Straße Im Park und am Moorweg. Die Täter durchwühlten das Innere der Autos, machten allerdings keine Beute. In beiden Fällen ...

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