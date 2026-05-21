POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen
Vreden (ots)
Unfallort: Vreden, Windmühlentor;
Unfallzeit: 21.05.2026, zwischen 09.45 Uhr und 11.00 Uhr;
Einen grauen Seat Leon angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Vreden. Am Donnerstagmorgen, zwischen 09.45 Uhr und 11.00 Uhr, stand das Auto auf einem Parkplatz an der Straße Windmühlentor. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne links am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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