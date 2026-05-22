Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

Kreis Borken (ots)

120 km/h statt der maximal erlaubten 70 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die Ramsdorferstraße in Borken-Weseke. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet.

Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen erfassten die Mitarbeiter an 10 Stellen im Kreis Borken das Tempo von insgesamt 4.589 Fahrzeugen. Rund 9 Prozent davon überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Das schlägt sich nieder in 100 Ordnungswidrigkeitsverfahren, 314 Verwarngeldern und einem Fahrverbot.

Zu besonders gravierenden Überschreitungen kam es an folgenden Stellen: Nordkreis: außerorts mit 111 bei maximal erlaubten 70 km/h auf dem Gescher Damm in Ahaus. Südkreis: neben dem genannten Fall innerorts mit 68 bei maximal erlaubten 50 km/h in Südlohn auf der Straße Fürstenberg.

Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor auch im Kreis Borken zu den Hauptunfallursachen und führen immer wieder - auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmern - zu schweren Unfallfolgen. Zur Bekämpfung und Verhinderung dieser Unfälle setzt der Verkehrsdienst seine Messungen auch in der nächsten Woche fort.

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