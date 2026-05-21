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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Zwei Pkw durchwühlt

Borken (ots)

Tatort: Borken-Burlo, Moorweg / Im Park;

Tatzeit: 21.05.2026, zwischen 03.30 Uhr und 10.05 Uhr;

Zugang zu zwei geparkten Pkw verschafft haben sich Unbekannte in Borken-Burlo. Die Fahrzeuge standen in der Nacht zum Donnerstag zwischen 03.30 Uhr und Donnerstagmorgen 10.05 Uhr an der Straße Im Park und am Moorweg. Die Täter durchwühlten das Innere der Autos, machten allerdings keine Beute. In beiden Fällen waren die Fahrzeuge unverschlossen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. Immer wieder kommt es zu Diebstählen aus unverschlossenen Pkw. Die Polizei appelliert erneut dringlich: "Schließen Sie Ihr Auto ab, wenn Sie es verlassen. Vergewissern Sie sich, dass alle Fenster geschlossen sind. Und lassen Sie keine wichtigen Gegenstände im Fahrzeug zurück. Denn auch nur kurzfristig unbeaufsichtigte Wertgegenstände sind für Langfinger oft leichte Beute." (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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