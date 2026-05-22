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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Stadtlohner Straße;

Unfallzeit: 21.05.2026, zwischen 13.30 Uhr und 22.05 Uhr;

Einen grauen VW Phaeton angefahren hat ein bislang unbekannter Autorfahrer in Vreden. Am Donnerstag, zwischen 13.30 Uhr und 22.05 Uhr stand das Auto auf einem Mitarbeiterparkplatz an der Stadtlohner Straße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug vorne rechts an der Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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