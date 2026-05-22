POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen
Vreden (ots)
Unfallort: Vreden, Stadtlohner Straße;
Unfallzeit: 21.05.2026, zwischen 13.30 Uhr und 22.05 Uhr;
Einen grauen VW Phaeton angefahren hat ein bislang unbekannter Autorfahrer in Vreden. Am Donnerstag, zwischen 13.30 Uhr und 22.05 Uhr stand das Auto auf einem Mitarbeiterparkplatz an der Stadtlohner Straße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug vorne rechts an der Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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