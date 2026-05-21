POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Radlader und Bagger beschädigt
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Dingdener Straße;
Tatzeit: zwischen 20.05.2026, 15.30 Uhr und 21.05.2026, 07.15 Uhr;
Die Scheiben eines Radladers und eines Baggers beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Bocholt-Biemenhorst. Die Baustellenfahrzeuge standen auf einem öffentlichen, nicht umzäunten Gelände an der Dingdener Straße. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen warfen die Täter mit Steinen die Scheiben beider Fahrzeuge ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
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