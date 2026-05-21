POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Radlader und Bagger beschädigt

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Wüllener Straße; Tatzeit: 20.05.2026, 12.50 Uhr; Auf eine Geldbörse abgesehen hatte es ein Taschendieb am Mittwochmittag in Vreden. Die Geschädigte stellte den Diebstahl an der Kasse eines Verbrauchermarktes an der Wüllener Straße fest. Sie hatte die Geldbörse zuvor in ihrer Jackentasche aufbewahrt. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben: Wer sich ...

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