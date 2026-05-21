PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Pkw beschädigt und davongefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Wüllener Straße;

Unfallzeit: 20.05.2026, zwischen 12.50 Uhr und 17.10 Uhr;

Einen schwarzen BMW angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus-Wüllen. Am Mittwoch, zwischen 12.50 Uhr und 17.10 Uhr, stand das Auto auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an der Wüllener Straße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug vorne links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 10:30

    POL-BOR: Vreden - Taschendieb ergaunert Geldbörse

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Wüllener Straße; Tatzeit: 20.05.2026, 12.50 Uhr; Auf eine Geldbörse abgesehen hatte es ein Taschendieb am Mittwochmittag in Vreden. Die Geschädigte stellte den Diebstahl an der Kasse eines Verbrauchermarktes an der Wüllener Straße fest. Sie hatte die Geldbörse zuvor in ihrer Jackentasche aufbewahrt. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben: Wer sich ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 10:29

    POL-BOR: Rhede - Unfallflucht begangen

    Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Feldmark; Unfallzeit: 20.05.2026, zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr; Einen weißen Audi A4 Avant angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Rhede. Mittwochmittag, zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr, stand das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Feldmark. Der Unbekannte beschädigte das Auto hinten links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 10:28

    POL-BOR: Raesfeld - Autofahrer nach Unfall gesucht

    Raesfeld (ots) - Unfallort: Raesfeld, Hoher Weg / Sankt Sebastian; Unfallzeit: 20.05.2026, 16.15 Uhr; Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Mittwochnachmittag in Raesfeld. Ein 13-jähriger Raesfelder befuhr mit seinem Fahrrad die Straße St. Sebastian in Richtung Weseler Straße. Hinter ihm fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in gleicher Richtung. In Höhe der Kreuzung Hoher Weg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren