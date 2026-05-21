POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Pkw beschädigt und davongefahren
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus-Wüllen, Wüllener Straße;
Unfallzeit: 20.05.2026, zwischen 12.50 Uhr und 17.10 Uhr;
Einen schwarzen BMW angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus-Wüllen. Am Mittwoch, zwischen 12.50 Uhr und 17.10 Uhr, stand das Auto auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an der Wüllener Straße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug vorne links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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