POL-BOR: Rhede - Unfallflucht begangen
Rhede (ots)
Unfallort: Rhede, Feldmark;
Unfallzeit: 20.05.2026, zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr;
Einen weißen Audi A4 Avant angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Rhede. Mittwochmittag, zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr, stand das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Feldmark. Der Unbekannte beschädigte das Auto hinten links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)
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