POL-BOR: Rhede - Unfallflucht begangen

Kreis Borken (ots) - Betrüger treiben derzeit mit sogenannten Schockanrufen ihr Unwesen: Heute liegt der Schwerpunkt im Bereich Borken. Die Masche der Betrüger ist dreist. Sie behaupten, dass ein enger Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Am Telefon meldet sich dann auch eine Frau, die sich als Tochter ausgibt und verzweifelt um Hilfe bittet. Die Täter geben vor, dass diese sich in ...

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