PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfallflucht begangen

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Feldmark;

Unfallzeit: 20.05.2026, zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr;

Einen weißen Audi A4 Avant angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Rhede. Mittwochmittag, zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr, stand das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Feldmark. Der Unbekannte beschädigte das Auto hinten links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 10:28

    POL-BOR: Raesfeld - Autofahrer nach Unfall gesucht

    Raesfeld (ots) - Unfallort: Raesfeld, Hoher Weg / Sankt Sebastian; Unfallzeit: 20.05.2026, 16.15 Uhr; Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Mittwochnachmittag in Raesfeld. Ein 13-jähriger Raesfelder befuhr mit seinem Fahrrad die Straße St. Sebastian in Richtung Weseler Straße. Hinter ihm fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in gleicher Richtung. In Höhe der Kreuzung Hoher Weg ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 08:30

    POL-BOR: Gescher - Einladung zum Seniorenradeln in Gescher

    Gescher (ots) - Sicher unterwegs mit dem Pedelec: Der Kreis Borken und die Kreispolizeibehörde Borken laden erneut zum beliebten "Seniorenradeln" ein. Die nächste gemeinsame Tour findet am Donnerstag, 28. Mai 2026, in Gescher statt. Das Präventionsangebot richtet sich insbesondere an ältere Radfahrerinnen und Radfahrer, die mit dem Fahrrad oder Pedelec sicher und entspannt unterwegs bleiben möchten. Gerade im Kreis ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 14:07

    POL-BOR: Kreis Borken - Telefonbetrüger aktiv

    Kreis Borken (ots) - Betrüger treiben derzeit mit sogenannten Schockanrufen ihr Unwesen: Heute liegt der Schwerpunkt im Bereich Borken. Die Masche der Betrüger ist dreist. Sie behaupten, dass ein enger Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Am Telefon meldet sich dann auch eine Frau, die sich als Tochter ausgibt und verzweifelt um Hilfe bittet. Die Täter geben vor, dass diese sich in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren