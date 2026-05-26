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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nachtragsmeldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sauldorf

In Schuppen eingebrochen

Unbekannte haben am Wochenende in einen Geräteschuppen im Ortsteil Hölzle eingebrochen und daraus Werkzeug im Wert von knapp 1.000 Euro entwendet. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und geht davon aus, dass die Täter zum Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug benutzt haben. Personen, die zwischen Freitagabend und Montagabend in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 07575/2838 bei den Ermittlern melden.

Herbertingen

Fahrer prallt gegen Baum

Leichte Verletzungen hat ein 71 Jahre alter Mercedes-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 11 Uhr auf der B 311 erlitten. Der Senior war zwischen Ertingen und Herbertingen unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 71-Jährigen, der sich alleine im Fahrzeug befunden hatte, in ein Krankenhaus. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, die bis kurz nach 13 Uhr andauerten, war die Bundesstraße zweitweise voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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