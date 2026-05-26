Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Randalierende Frau löst Polizeieinsatz aus und greift Beamte an

Weil ihr kein Alkohol mehr verkauft werden sollte, ist eine stark alkoholisierte 41-jährige Frau in der Nacht zum Dienstag in einer Tankstelle in der Zeppelinstraße mit einem Mitarbeiter und dessen Angehörigen in Streit geraten. Die Situation verlagerte sich vor das Gebäude, wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Randaliererin, einer 54-jährigen Frau und einem 21-jährigen Mann kam. Hierbei zogen sich alle drei Beteiligten leichte Verletzungen zu. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen hatte ein unbeteiligter 18-jähriger Zeuge eingegriffen und die 41-Jährige bereits am Boden fixiert. Da sich die Frau weiterhin äußerst aggressiv verhielt, nahmen die Beamten sie in Gewahrsam. Weil sie sich dabei vehement sperrte, nach einer Polizistin trat und die Einsatzkräfte fortlaufend beleidigte, muss sie sich nun strafrechtlich wegen Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Ob auch die weiteren Beteiligten mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen, ists derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Tettnang

Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen nach Mittelalterfest gesucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Sonntagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 18.10 Uhr einen in der Grabenstraße gegenüber der Küfergasse geparkten BMW angefahren. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Verursacher den Wagen hinten rechts und hinterließ einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Im Anschluss suchte er das Weite. Am BMW stellte die Polizei grüne und pinke Lackspuren des Verursacherfahrzeugs fest. Da im Schlosspark zeitgleich ein gut besuchtes Mittelalterfest stattfand, hofft die Polizei auf Zeugen. Hinweise zu dem Verursacher oder zu einem Fahrzeug mit grüner oder pinker Lackierung nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Immenstaad am Bodensee

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei Leichtverletzten

Ein Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 26-jähriger Oldtimer-Fahrer am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung der B 31 mit der L 207 verursacht hat. Der Mann fuhr auf der Landesstraße und wollte auf die Bundesstraße einfahren, als er die Vorfahrt des ordnungsgemäß in Richtung Überlingen fahrenden Wohnmobils eines 56-Jährigen missachtete. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des Oldtimers sowie sein 31-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der 56-jährige Wohnmobilist und seine 53-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 26-Jährigen Atemalkoholgeruch fest. Da ein Vortest einen Wert von mehr als 0,3 Promille ergab, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Gegen den Unfallverursacher wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Meckenbeuren

Körperverletzung vor Discounter - Polizei sucht mutigen jugendlichen Helfer

Einen noch unbekannten Jugendlichen hat ein 38-jähriger Mann am Freitagabend gegen 19.45 Uhr vor einem Discounter in der Sömmeringstraße geschlagen und verletzt. Der Täter hatte zuvor im Eingangsbereich eine 23-jährige Passantin bedrängt und an den Oberarmen festgehalten. Als der schätzungsweise 16 bis 17 Jahre alte Jugendliche mutig dazwischenging, schlug ihm der 38-Jährige unvermittelt ins Gesicht. Der Angreifer flüchtete danach, konnte allerdings kurze Zeit später von einer Polizeistreife schlafend auf einer nahegelegenen Wiese festgestellt werden. Da er stark alkoholisiert und nicht ansprechbar war, wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der geschädigte Jugendliche war beim Eintreffen der Streife nicht mehr vor Ort, weshalb der Polizeiposten Meckenbeuren ihn sowie weitere Zeugen bittet, sich unter Tel. 07542/9383-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Alkoholisierte Radfahrerin weicht Auto aus und stürzt

Leichte Verletzungen hat eine 44-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Kreuzungsbereich der Alten Poststraße und der Bahnhofstraße erlitten. Eine 69-jährige Toyota-Fahrerin missachtete an der Kreuzung die Vorfahrtsregelung "Rechts vor links" und übersah die von rechts kommende Zweiradfahrerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 44-Jährige aus, stürzte dabei jedoch zu Boden und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die gestürzte Radfahrerin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen die 69-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und gegen die 44-jährige Radfahrerin wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Meersburg

Betrunkener Exhibitionist an der Uferpromenade

Wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Straftat ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen einen 42-jährigen Mann, der in der Nacht zum Montag im Bereich der Uferpromenade aufgefallen ist. Der Mann lag kurz nach Mitternacht auf einer Grünfläche nahe der Therme und soll sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Hierbei suchte er gezielt den Blickkontakt zu einer dreiköpfigen Personengruppe, die sich in unmittelbarer Nähe auf der Wiese aufhielt. Die alarmierte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 42-Jährige mit knapp zwei Promille alkoholisiert war. Auf ihn kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu.

Markdorf / B 33

Auffahrunfall - Polizei bittet um Hinweise

Das Polizeirevier Überlingen sucht nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der am Freitagnachmittag kurz vor 17 Uhr auf der B 33 an einem Verkehrsunfall beteiligt war und anschließend weitergefahren ist. Der Unbekannte war in Fahrtrichtung Markdorf unterwegs und verringerte kurz vor dem Abzweig nach Ittendorf die Geschwindigkeit, um nach rechts abzubiegen. Ein nachfolgender 20-jähriger VW-Fahrer bremste deshalb stark ab. Ein dahinterfahrender 32-jähriger Motorradlenker erkannte die Situation zu spät, prallte gegen das Heck des Autos und stürzte. Der Biker musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An der Honda entstand wirtschaftlicher Totalschaden, insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Der abbiegende Autofahrer soll nach dem Vorfall kurz angehalten und sich nach einem Zusammenhang mit seinem Manöver erkundigt haben, entfernte sich dann jedoch, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben und war mutmaßlich mit einem weißen SUV mit österreichischem Kennzeichen unterwegs. Hinweise zu dem Mann oder dessen Fahrzeug werden unter Tel. 07551/804-0 erbeten.

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