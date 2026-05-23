Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hattingen (ots)

Am 22.05.2026, gegen 17:50 Uhr, befuhr eine 8-jährige Hattingerin mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Rauendahlstraße in Fahrtrichtung Munscheidstraße, um in diese einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 32-jähriger Hattinger, mit seinem Pkw Dacia ebenfalls die Rauendahlstraße in Fahrtrichtung Munscheidstraße, ebenfalls um in diese einzubiegen. Aufgrund des Gefälles der Rauendahlstraße konnte die 8-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu Zusammenstoß. Die 8-Jährige wurde dabei leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. SZA

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