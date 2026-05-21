Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste wohlbehalten angetroffen
Ennepetal (ots)
Hiermit nimmt die Polizei die Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 16-Jährigen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6275469) zurück. Sie konnte wohlbehalten angetroffen werden. Vielen Dank für die Mithilfe.
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