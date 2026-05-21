POL-EN: Ennepetal: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste wohlbehalten angetroffen

Schwelm (ots) - Schwer verletzt wurde ein 44-jähriger aus Erkrath bei einem Verkehrsunfall am 18. Mai, gegen 10:00 Uhr auf der Wittener Straße. Nach ersten Erkenntnissen war er mit seinem LKW der Marke MAN auf der Wittener Straße in Fahrtrichtung Haßlinghauser Straße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt soll ihm dann ein LKW entgegengekommen sein. Dieser LKW kam auf die ...

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