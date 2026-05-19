Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Lkw kippt in Graben- Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Schwelm (ots)

Schwer verletzt wurde ein 44-jähriger aus Erkrath bei einem Verkehrsunfall am 18. Mai, gegen 10:00 Uhr auf der Wittener Straße. Nach ersten Erkenntnissen war er mit seinem LKW der Marke MAN auf der Wittener Straße in Fahrtrichtung Haßlinghauser Straße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt soll ihm dann ein LKW entgegengekommen sein. Dieser LKW kam auf die Fahrspur des 44-jährigen, sodass dieser ein Ausweichmanöver nach rechts durchführen musste. Der Lkw geriet in den Graben und kippte im Anschluss auf die rechte Fahrzeugseite. Der andere LKW entfernte sich in unbekannte Richtung. Das Führerhaus des LKW wurde erheblich beschädigt. Die Ladung, eine große Menge Sand kippte auf das angrenzende Feld. Der 44-jährige verletzte sich durch den Unfall schwer. Lebensgefahr bestand nicht. Zusätzlich lief eine größere Menge von Betriebsmitteln aus. Für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung des LKW war die Wittener Straße mehrere Stunden gesperrt. Der LKW wurde durch zwei große Abschleppfahrzeuge geborgen. Die Feuerwehr unterstützte an der Unfallörtlichkeit.

Das Verkehrskommissariat hat die umfangreichen Ermittlungen wegen Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden nun Zeuginnen und Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem flüchtigen Lkw oder zum Unfall geben können. Wenn Sie Hinweise haben, dann melden Sie sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100.

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